經民聯提出建屋2大目標9大建議　倡十年內增65萬單位

因應新一份《施政報告》的覓地建屋計劃，經民聯亦提出《加快建屋 急民所急》研究報告，倡十年內增65萬公私營房屋單位。主席盧偉國指，解決房屋問題需有宏大藍圖，同時亦需立竿見影的措施以應付燃眉之急，而今次的報告有2大目標和9大建議。

第一大目標是明確訂立人均居住面積200平方呎。盧指目前港人人均居住面積得161平方呎，是可恥的數字，急需增至200平方呎以上。第二大目標，爭取10年內開發2,400公頃土地，以增加65萬個公私營房屋單位。認為這個數字較政府提出的40多萬較進取，相信若政府肯下決心定能做到。

9大建議則包括樹立「安居優先」概念，實行「兩條腿走路」規劃發展與收地建屋同步並行，不可等到規劃完成後才收地建屋；在研究修例釋放祖堂地的同時，先行調高賠償金額，以不低於甲級標準作賠償，盡快收地建屋；同時加快發展棕地，完善土地共享先導計劃；又建議政府支持扶助將工廠大廈改建為過渡性房屋，適當補助工廠業主以加快改建。

其次建議加快空置校舍用地興建公屋；並發展綠化地帶和濕地緩衝區，將地積比放寬至平均2至3倍，加大房屋供應；簡化發展程序，加快建屋速度，設立高層級北部都會區專責小組，在新界土地補地價上全面採用「標準金額」；在新界興建接收屋邨，加快啟動新界公屋重建；貫徹「全面規劃，基建先行」原則，研究興建第三條連接香港南北地區的鐵路錢，及早啟動基建工程提速新界發展。