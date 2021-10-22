康體場地炒場嚴重　逾4成市民冀增設綜合體育館

港隊運動員在東京奧運會取得歷史佳績，有政黨在上月7日至23日訪問1,120人，發現有32.6%市民被港隊成績激發而多做運動，不過有42.8%市民表示最想增設綜合體育館，反映他們認為所有類型的體育設施都不足。議員建議政府應秉持一地多用的原則，將舊式大樓翻新改建成多用途大樓，亦應解決「炒場」問題，有利市民培養運動習慣。

民調發現有23.5%的市民表示最喜歡跑步，是最多人支持的運動。不過，議員鄭泳舜指最多人喜歡跑步的原因是不用預約場地，現時場地嚴重短缺，與公屋情況相約，未能追落後。他促請政府盡快落成「體育及康樂設施五年計劃」的項目，要檢討工程諮詢期至興建期冗長的成因，設立工程監督小組加快規劃流程，同時應盡快推出下一個5年計劃，優化、翻新或改建不合規格的體育設施。

另外，民調亦發現67.4%市民贊成增加中、小學生的體育課時數，鄭泳舜指很多小朋友只靠體育課「郁吓」，特別在基層學童經常困在劏房，在床上看手機、電視。他支持政府增加體育課時，並應檢討課程內容，提升學生的運動量及參與度。另外，他希望政府鼓勵學校在課餘時間開放體育設施供體育團體租用，包括新興運動體育總會。

粵港澳三地將合辦下一屆全國運動會，鄭泳舜促港府適時交代三地協商分工及安排細節。而啟德體育園將於2023年下半年落成，除可用作比賽場館，鄭建議港府爭取用作全運會的開幕禮或閉幕禮場地。最多市民希望香港在全運會舉辦劍擊賽事，有23.3%支持，其次有18.2%支持舉辦馬術比賽，再者是單車及游泳，有11.4%支持。