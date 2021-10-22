女經紀疑被迷姦案　事主否認曾提過可援交

29歲女保險經紀前年上門傾保單時疑遭迷姦案，今天（22日）在高院原訟庭續審。辯方盤問事主時指，事主曾向被告說可以收錢援交。事主堅決否認，並堅稱案發當日是初次見被告，他們在午膳傾保單及感情問題，但強調被告「唔係我鍾意嘅類型」，當日是被告主動邀請她到其住所。

現年37歲的被告林劍峰，被控於2018年8月29日，在東京街東寧大廈一單位強姦女子Ｘ。辯方盤問X時指，被告早在2015年左右便在微信接觸被告，期間X曾提及可以援交，每次收3500港元，但最後沒有成事。辯方續指，X曾在其書面供詞提到，曾在7月28日到訪被告住所；並提到當日下午被告向X發訊息，提議在長沙灣站會合，但X沒有回應。X就回應指，相信是因為錄取口供時她「跳住講」，加上語速快，令警方抄寫時誤解了她的意思，致供詞內容有誤。她強調7月份沒有與被告見面，案發當天是首次見被告。

X續稱，案發當日下午2人在長沙灣午膳，期間被告稱欲為父母購買醫療保險及派息基金，預算約100萬港元，她亦向被告推銷年金，她稱推銷年金所分得的佣金較高。她承認席間曾向被告談及經常與男友爭吵，以及賣單辛苦，覺得壓力大，惟結果午膳後仍未傾成任何保單。辯方向X指出，是X飯後提議一同去酒吧「happy hour」，被告問「邊有咁早，不如晏啲再約」，X聞言再建議到被告住所「飲嘢」，並表示不介意被告的父親在家。X對上述說法一概表示不同意。