選管會公布選委選舉調查報告　建議優化派票點票程序

選舉管理委員會（選管會）今日（22日）就上月19日舉行的2021年選舉委員會界別分組一般選舉投票站出現排隊投票的「人龍」及點票時間過長，發表調查報告並提出改善建議。

報告主要總結出7大情況，包括各投票站早上出現排隊「人龍」，選管會表示是首次使用電子選民登記冊系統發出選票，發票櫃枱工作人員未熟習新系統運作，令流程較慢，亦有較多投票人集中在投票日早上投票等。而投票結束後，投票站主任須填寫選票結算表、核對已發出及未發出的選票數目、封存已發出選票票根及未發出的選票等，然後連同投票箱送到中央點票站，但個別投票站需時遠比預計長。

另在接收投票箱、選舉文件和物資；選票分類及檢視選票同樣出現問題，以致需時甚久。而當日電子點票時間過長，報告則提到，由於當晚出現「卡紙」涉及席位較多的界別分組，故選舉事務處即場要求點票系統承辦商，研究是否可以在避免重複點算選票的情況下，再次使用光標機掃描選票。

就此選管會提出多項建議，包括優化整個發票程序；適量增加投票站及發票櫃枱的數目；

並檢視整個點票工作流程和人手編配，就各程序訂下預計所需時間的指標，亦須就光標機一旦出現「卡紙」制定較佳預案等。為接下來的立法會換屆選舉和行政長官選舉，作出周詳的準備。