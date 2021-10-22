沙中綫興建過程一波三折　曾爆剪短鋼筋等工程醜聞

原定明年首季通車的沙中綫在興建過程中面對眾多波折，曾多次傳出工程醜聞，包括紅磡站剪鋼筋及滲水事件、會展站的沉降事件，以及出現超支情況，過海段今押後至明年6至7月通車。

早於2012年7月展開的沙中綫工程由港鐵負責，興建期間多次爆出醜聞，包括2018年被揭紅磡站地底新建月台2幅主要牆身，近20%螺絲頭破損或移位，不能與月台層的鋼筋接駁扭緊，而承建商未有更換問題部件，並偽裝成功接駁，在2015年安排工人將鋼筋剪短。承建商又被揭在2013年施工前私自更改設計，在77幅連續牆設計中刪走部分頂層鋼筋，至2015年港鐵及政府才發現問題。

會展站亦被揭發在2016年建造連續牆時已出錯，港鐵向禮頓中建發出的不合格報告指，工程人員因用詞不一而畫錯圖則，令分判商將連續牆的鋼筋鐵籠正反面掉轉，承建商最終要更改原有的施工圖則設計。承建商及港鐵監工均未有察覺。事件揭發港鐵疑涉知情不報。土瓜灣站的多幅分隔牆中的兩層鋼筋的其中一層被剪走，但港鐵的監工未有上報承建商削筋行為。

東鐵綫新信號系統原定去年中啟用，卻因測試期間事故頻生，包括車務控制中心顯示屏未能標示列車位置，列車被新系統誤判衝過信號燈，以及列車入錯行車線等，導致新系統押後至今年2月6日才啟用，啟用後首月則出現13宗與新系統有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故。