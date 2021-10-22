控方上訴脫罪裁決　沈小民法官催進度稱「時間緊迫」

有傳將移民的沈小民法官向律師稱「我諗你哋都明白點解今日叫你哋返嚟」。

香港社工總工會理事陳虹秀等8人，被控於前年8月31日在灣仔參與暴動，案件去年在區域法院審訊，法官沈小民先後裁定8名被告全部無罪釋放。律政司其後以案件呈述方式，就無罪裁決提出上訴。由於案件呈述書須經原審法官簽署，沈小民法官遂安排案件今天（22日）提訊，以欲了解有關進度。近期有消息指將提早退休移居英國的沈官，明言希望雙方緊密合作，協助將呈述書的問題簡化，並明言「時間緊迫，我諗你哋都明白點解今日叫你哋返嚟」。他最終決定將案押後至11月10日再訊。

控方今天在庭上表示接獲法庭信件，得知法庭欲了解案件的上訴進度，而控方已草擬好一份案件呈述書，待與辯方商討好便可呈上讓法官簽署。辯方則表示需時與法援署商討，以便於上訴程序中能繼續代表各人。法官就指控方呈上的呈述書複雜又冗長，應該盡量簡化，不需在每個細節均提出問題。法官表示希望雙方緊密合作，協助「將問題簡化到標誌性問題」，最後把案件押後2周再訊。

案中除陳虹秀外，其餘5男2女被告分別為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬。他們被控於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。龔梓舜另被控管有汽油彈和伸縮棍。8名被告均否認控罪，法官在控方舉證完畢後，於去年9月29日裁定針對陳虹秀的表面證據不足，先判她無罪釋放，而餘下7名被告也於10月31日獲判無罪。