產婦分娩後大量出血死亡　有專家質疑催生前無照超聲波

一名雙程證產婦5年前在伊利沙伯醫院生產，在催生後大量出血，結果不幸離世，事後判斷與羊水栓塞有關。死因庭今天（22日）繼續就事件展開研訊，家屬一方的專家證人勞子僖醫生作供，認為醫院在治療早期只給予支援性治療，沒有安排照超聲波，又指羊水栓塞雖然罕見，但如果即時診斷及作出處理，有一定存活率。

死者梁金笑，終年33歲。婦產科專家勞子僖醫生作供引述產後報告指，胎兒出生前臍帶曾經繞頸一圈，而胎心監察顯示胎兒心跳曾經減慢，可能是基於這個原因。而臍帶繞頸一圈屬正常情況，對大部分嬰兒無不良影響，無必要催生，如果醫院一早安排照超聲波便可以清楚知道這個情況。勞指出，當日伊院為死者注射催產素後6小時，子宮頸仍未打開，反映子宮未準備好、生產時機未成熟，不應過度刺激子宮收縮。

伊醫婦產專科顧問醫生陳從心回應指，伊院不會安排孕婦生產前照超聲波，只會做胎心檢查，即使照了超聲波知道臍帶纏頸，亦不能肯定胎心沒有其他問題，故仍要安排引產。

勞醫生又指，伊院在死者進入深切治療部之前，著重為她止血，缺乏心肺治療，有不足之處。勞認為伊院應為死者注射強心針，以及用藥維持其血壓穩定，令血液及血液內的氧氣可以透過肺部帶去其他重要器官，維持器官正常運作，否則即使成功止血，但腦部壞死都有機會變成植物人