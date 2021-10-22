港深醫院覆診服務延至明年中　資助額增至3000人民幣

新冠肺炎疫情下，為持續以妥善及協調方式照顧身在廣東省的醫管局慢性病患者，政府去年11月10日推出特別支援計劃，並委託香港大學深圳醫院為已預約醫院管理局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務。港府今日(22日)宣布，該計劃將延續多6個月至明年5月9日，而資助額亦會額外增加1,000元人民幣，至3,000元人民幣，以便患者在疫情期間繼續於港大深圳醫院獲得受資助的診症服務。

原定在今年7月31日完結的支援計劃早前獲延續至11月9日。截至上周日(10日)，港大深圳醫院已為合資格人士安排約31,300個診症預約，約2.6萬人次已接受診症服務。

根據計劃現行安排，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付100人民幣元診金(經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外)，餘下費用差額則由支援計劃資助，資助上限總額為2,000元人民幣。因應支援計劃進一步延續，在11月9日或以前提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，可獲政府在其原有的2,000元人民幣資助額上，額外增加人民幣1,000元的資助額，令其資助上限總額相應提升至3,000元人民幣。至於在11月10日或以後提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，他們在6個月延續期內的資助總額上限則為1,000元人民幣。

覆診期介乎2020年2月17日至2022年5月9日的醫管局專科門診或普通科門診病人可向港大深圳醫院提交所需證明文件，並提出申請。計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科(只包括痛症科門診)、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科(骨科)、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。