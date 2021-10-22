通關大細超　澳門赴京免隔離　香港入境疫監14日坐餐死

澳門應變協調中心今日(22日)公布，澳門接獲內地有關方面通知，當地新冠肺炎疫情已趨平穩，下周日(24日)零時起，將調整澳門入境北京管控措施，自澳門赴京人士自周日起可免隔離入境，且毋須接種新冠疫苗，僅須持有登機前48小時內有效的檢測無染疫證明。

反觀自香港入境澳門人士，則須持7天內鼻咽採樣無染疫報告，並於酒店強制檢疫14天，其後再進行7天居家健康監察，須經歷重重難關。至於兩地疫情方面，澳門早前接連錄得多宗確診病例，須即時預防及詮進行全民檢測，而本港疫情則基本上清零，近日僅錄得1宗源頭不明個案，兩地過關便利程度卻差天共地，港人動彈不得，猶如二等公民。

澳門赴京免隔離的具體措施包括，自下周日起，澳門赴京人員需持登機前48小時內有效的檢測無染疫證明；有關人士入境通道，將由目前T3-D處置專區調整至T2航站樓，不再實行入境檢測、閉環轉運、14天集中隔離和7天健康監測。

惟澳門確診病例的密切接觸者、紅碼區及黃碼區人員，在解除隔離的7天內不能入境北京；而高風險人群執勤及完成執勤14天內亦未准赴京。至於自香港入境人員，若未於澳門逗留滿21天，同樣不得進京。