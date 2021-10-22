懲教署辦音樂劇教導學生正確價值觀　過來人後悔參與黑暴

懲教署聯同中華廠商會聯合會合辦名為《人生請揀》音樂劇場，宣揚「奉公守法、遠離毒品、支持更生」訊息，今日(22日)在伊利沙伯體育館進行大匯演。匯演亦安排更新人士分享，其中因曾在反對修訂《逃犯條例》期間參與示威被判囚入獄的傑仔(化名)，當時曾誤聽他人唆擺而做出違法行為，導致喪失自由，亦失去和父母團聚的機會。傑仔勸勉時下年輕人要珍惜自由和與家人相處的機會，「外界的自由，和家人食飯，以至高床軟枕都是我(在囚期間)夢寐以求的事。」

署方表示，近年不少學生被網絡失實信息所誤導，作出違法極端行為、破壞法治，故希望透過劇場，教導學生辦別資訊真偽和建立正確價值觀。《人生請揀》活動分3階段進行，包括啟動禮、巡迴演出和工作坊，以及大匯演。首階段於2019年舉行，而次階段則在2019年10月至今年10月期間進行。至於大匯演則於今日在灣仔伊利沙伯體育館舉行，由財政司司長陳茂波擔任活動主禮嘉賓，有24間學校參與，出席的師生及嘉賓共約1,600名。

活動亦安排更新人士分享，傑仔指，2年前發生反對修訂《逃犯條例》事件，但因與家人政見不一的關係，多次拗撬導致他和父親關係愈見嫌隙，最後更離家出走。傑仔其後露宿街頭，期間曾受人恩惠，提供衣食住行，遂有人經社交媒體唆擺他與其他同樣流落街頭人士作違法行為，他未能推搪下就曾經推撞水貨客和推倒他人貨物被捕。傑仔續稱，雖然當時明白社會需要改變，但發現自己的行為已偏離初衷。

傑仔並坦言在囚前與家人關係不佳，由細到大希望獲得父親認同但經常只被對方責怪，關係惡劣。反修例示威期間，2人因政見不同，關係進一步惡劣，2人更曾多次口角和肢體衝突。直至在囚期間父親親身探訪，親自向傑仔道歉，2人才冰䆁前嫌。