新移民稱生活受歧視　平機會料明年修例倡增調查權

有新移民與關注團體今日(22日)會見平等機會委員會主席朱敏健，投訴新移民遭受歧視的情況，並要求盡快修訂《種族歧視條例》，保障新移民免受歧視。朱敏健指會以4大方向修例，包括「族內歧視」、居民身份歧視，以及增加平機會調查權力，並預期在明年中可進行立法。

香港社區組織協會與新移民會見朱敏健，並投訴指新移民遭受歧視情況持續存在，且歧視範圍廣闊，涵蓋就業、學校、醫院、社署等公私機構，對他們日常生活造成深遠影響。他們要求平機會盡快修訂《種族歧視條例》，加入居民身份或原居地，保障內地來港人士或新移民免受歧視，並設立投訴機制、制訂新移民融入政策及加強公眾教育，以保障新移民免受歧視。

朱敏健表示認同修改法例，以保障內地來港人士在港受中傷及歧視情況，並指已提交建議至政府，同時提出4大方向作出修訂，其中包括歧視者與受屈人，不一定屬同一種族，故族內歧視應考慮在內，又指應考慮加入居民身份受歧視情況，並且建議增加平機會調查權力，在沒有舉報的情況下亦可主動調查、搜證及執法。朱預期在明年中可以進行立法。

朱又稱，嚴重的種族仇視、中傷應列入刑事處理，認為除立法修改法例，加強反歧視公眾教育，在學校課程中，加入認識新來港人士及多元文化等，為新移民提供支援服務。