特區政府強烈譴責美英等國干預　斥美國包庇逃犯是偽善

區議員宣誓後，部分人士不符合要求被判定宣誓無效，但美國、英國、歐洲聯盟和澳洲等個別外國政客先後發出的聲明，干預本港事務。繼外交部及外交部駐港特派員公署發言反擊後，特區政府發言人今日亦斥責有關言論偏頗無理，並予強烈不滿及譴責。發言人又強烈譴責美國政府日前發出讓延期強制離境港人工作的公告，指潛逃的香港通緝犯企圖窩藏於外國，美國向這些逃犯提供『避風港』，是無視法紀、屬偽善之行。

政府發言人表示：「我們強烈反對並譴責個別外國政客就本港人權、自由和政治參與的所謂『問題』的偏頗及無理說詞。區議員宣誓是在完全符合《基本法》的情況下進行，宣誓過程合法合理，對於因未能符合『擁護《基本法》，效忠香港特別行政區』的法律要求而被判定宣誓無效的區議員，當局取消其資格是正當的決定。但外國政府就此發表抹黑及不公的評論，政府極表不滿。

回應又談到部分檢控決定被指涉政治動機一事，發言人強調，任何聲稱檢控是出於政治動機的指控均與事實不符、荒謬及具誤導性。聲明又指本港經歷了一段漫長而嚴峻的政治僵局，現在立法會運作終於回復正常，社會亦趨穩定，促外國政客立即停止公然干預純屬中國內政的香港事務。