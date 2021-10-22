醫管局緊跟政府強制掃碼措施　下月起入公院須用安心出行

新冠肺炎疫情未平，港府昨日(21日)宣布，由下月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。醫院管理局今日(22日)表示將跟隨政府相關措施，於同日起要求進入醫管局總部及公立醫院或行政大樓人士，必須使用掃描「安心出行」二維碼(QR Code)；至於公立醫院其他範圍方面，在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，亦須掃描場所二維碼。

醫管局指出，僅部分人士可獲豁免，包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況獲豁免的個別人士，但需填寫表格進行登記。

局方續稱，公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時所有進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫；探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。