警元朗及旺角冚賭　主持賭客18人被捕

元朗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，今日(22日)傍晚6時許展開反非法賭博行動，突擊搜查安寧路一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，檢獲兩張百家樂賭枱、8副啤牌、13張椅子及2.5萬港元賭款。一名姓李(60歲)男負責人，涉嫌「經營賭博場所」被捕，單位內另外6男9女(34至64歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。16名被捕男女同時涉嫌違反「禁聚令」，警員將向他們作出檢控或票控。

此外，旺角警區特別職務隊亦於今午展開「蓄勢」反非法賭博行動，突擊搜查砵蘭街323號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約150港元賭款。現場一名姓陳(53歲)女主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)被捕，另一名姓林(37歲)男賭客，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。2人已獲准保釋候查，須於11月上旬報到。

警方重申，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，市民切勿以身試法，警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動，亦呼籲市民在疫情期間切勿聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以減低社區傳播風險。