45歲空少飛抵澳洲後證染疫　港居東涌映灣園3期悅濤軒9座納強檢

新冠肺炎疫情持續，再多4個指明地方需要強制檢測，其中1處涉及1宗曾於香港逗留的非本地確診個案。衞生防護中心今日(22日)公布，正調查1宗外地確診個案，涉及1名45歲男病人，居於映灣園3期悅濤軒9座。他是1名機組人員，於上周五(16日)在香港進行檢測，結果呈陰性。他昨日(21日)經航班HX2017由香港前往澳洲，惟病人於昨日在澳洲抽取的樣本結果卻證實帶有病毒，但沒有出現病徵。

中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查和個案追蹤。為審慎起見，病人於潛伏期曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

而政府引用並就第599J章《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該4個指明地方的人士，均須於下周日(24日)或之前接受病毒檢測。其中便包括上述非本地確診個案的地方，即新界大嶼山東涌健東路1號映灣園3期悅濤軒9座，任何人士在上月30日至今日期間曾身處該地方，須在指定時間進行檢測。

至於另外3個須強檢的指明地方，均因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，同樣被納入強檢名單，當中有2所學校分別位於新界大嶼山東涌松滿路9號的匡智紹邦晨輝學校，以及九龍油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校。

餘下1個指明地方則為學校班級和教師，即九龍鑽石山斧山道171號的真鐸學校就讀一年級的學生，以及曾面授該等學生的指明學校老師(包括但不限於全職、兼職和替假老師)。