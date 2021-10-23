警員巡查觀塘工廈派對房間　揭10客無掃安心出行碼

警方曾在成業街一工廈掃蕩違規派對房間。

觀塘警區特別職務隊，昨日(22日)晚上展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，並於晚上9時20分，發現位於成業街工業大廈的一個單位，有人在房間內嬉戲及唱歌，懷疑為營業中的派對房間。

警員經調查後，發現派對房間內共有1男9女顧客(23至31歲)。所有在場人士並沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）掃描安心出行二維碼，警員於是向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。