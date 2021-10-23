蘭桂坊2食肆及2酒吧違規　各罰禁晚市堂食關閉14天

警方聯同食環署人員巡查蘭桂坊食肆及酒吧。

中區警區牌照組聯同食物環境衞生署，昨日(22日)晚上突擊巡查蘭桂坊一帶多間食肆及酒吧，期間發現2間食肆及2間酒吧場所負責人，沒有確保場內顧客掃描「安心出行」二維碼或接受2019新型冠狀病毒疫苗注射。

涉案的2間食肆因沒有確保場內顧客掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）（規例），而須於執法人員發現違規情況後的翌日起禁止晚市堂食，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務場所內進食或飲用的食物或飲品。

另外2間涉案酒吧則因為沒有確保場內顧客已接受2019新型冠狀病毒疫苗注射，涉嫌違反規例，須於執法人員發現違規情況後的翌日起關閉14天。

此外，8男6女顧客(26至73歲)，並沒有按照規例掃描安心出行二維碼；1男1女顧客(34及31歲)，亦涉嫌身處酒吧內而未有按規例接種疫苗，執法人員已向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。