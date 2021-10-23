東方日報A1：沙中綫過海段 明年中通車

耗資近千億元興建的沙中綫工程歷經多次延期及超支，其東鐵綫過海段終通車可期！港鐵昨公布，該路線有望明年6至7月通車，惟未能兌現早前於明年首季通車的目標。港鐵解釋，延期主因是早前新信號系統工程延誤所致，但強調近月關鍵工程進展順利，包括紅磡站以北的新舊路軌接駁工程，有望提早今月底完成，且通車延遲並不影響總造價。市民日後乘搭該線，可由東鐵綫羅湖站，一程車過海至港島金鐘一帶商貿核心區。有議員看好毋須轉車可縮減出行時間，但籲港鐵及早綢繆，妥善分流客量，以免紅磡站逼爆，成為日後另一樽頸位。

港鐵沙中綫早於2012年起動工，項目分為兩條走線。其中，由原馬鞍山綫和原西鐵綫，經新建路段匯合而成的屯馬綫，已於今年6月全線通車；現有東鐵綫紅磡站伸延至金鐘站的過海段，則未能按最初預計於2019年啟用，其進度截至6月僅完成約94%。港鐵曾表示爭取於今年首季通車，但昨再公布預期延至明年中通車。

由動工至今擾攘近10年，港鐵行政總裁金澤培昨交代最新進展時表示，該線過海段預計於明年6至7月通車。他解釋，由於關鍵的新信號系統工程延誤，未能在去年投入服務，以致影響整個項目的進度和時間表。港鐵連月追趕進度下，東鐵綫的兩項關鍵工程進展順利，包括紅磡站以北的新舊路軌接駁工程，以及新信號系統和新列車投入服務均進展順利。被問及延遲通車會否影響造價，他指港鐵一直嚴謹控制開支，總成本仍在預算之內。

港鐵總經理（沙中綫及高速鐵路）周蘇鴻補充，該線的路軌接駁工程由今年初起進行，原安排在10個工作天進行。經過六次周日進行工程後，其整體進展良好，故決定縮短至7個工作天。最後一次工程將於今月31日進行，料屆時可完成整個工程，而當日東鐵綫旺角東站至紅磡站的列車服務將再次暫停。此外，會展站及金鐘站擴建部分的工程進度良好，正進行法定檢測工作。金澤培稱，新列車現時已在紅磡站至會展站路段試車，隨着路軌接駁工程完成，下一步將進行全線試車，明年首季進行試營運。屆時將就不同情景進行測試及演練，當中或會因設施及相關系統微調和演練而需要額外時間，港鐵會確保餘下工程及試營運順利，以符合安全及可靠性的嚴格要求，務求盡早通車。

至於東鐵綫過海段通車前，全線12卡列車須淘汰並改行9卡列車。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐交代，現時有20多列車已到港，其中18列已投入服務，而其餘新車將陸續到付，完成驗收後將投運。

議員陳恒鑌指，東鐵綫全面使用九卡列車，或令擠迫問題進一步惡化，憂紅磡站成為另一樽頸，故建議港鐵於繁忙時間安排特別班次，疏導過海乘客；現行尖東站設立「空車」疏導客流。票價方面，他指港鐵至今未公布會否沿用東鐵綫抑或屯馬綫票價，盼票價合理，市民能夠負擔。

議員田北辰預料，新線通車初期或會影響過海巴士生意，惟擔憂客量長期超出負荷，市民最終或仍選搭巴士。此外，政府擬在東鐵綫沿線再增車站，料長遠乘客更難上車。

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