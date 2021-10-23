美稱華侵蝕香港人權　內媒斥美偽善

美國國務院周四（21日）表示，嚴重關注香港包括參與政治在內的人權及基本自由持續被侵蝕。內地官媒周六（23日）發表評論，批評美方對香港民主發展和香港特區政府依法施政、依法取消部分區議員資格說三道四，抹黑詆毀《港區國安法》；美方的陳詞濫調充斥謊言與偽善，起不到任何作用，只會進一步凸顯其雙重標準作派與禍港居心。

內地官媒評論，美國國務院在涉港問題上釋放噪音，為反中亂港分子撐腰打氣，是赤裸裸干預香港事務和中國內政的拙劣行徑。美方一再放言「繼續支持」的對象，絕非香港廣大民眾，而是禍港亂港之徒；美方圖謀讓其代理人搞港版「顏色革命」根本行不通，拉上英國、澳洲等少數西方國家個別政客一起吆喝同樣徒勞。文章強調，中國維護國家主權和安全的意志堅如磐石，香港抵禦外來干涉的能力愈來愈強，少數西方國家個別政客想拿欺世盜名的「民主劇本」和「人權劇本」插手香港事務、哄騙香港民眾只落得失敗下場。

另一評論亦指出，美方撐腰打氣的所謂「教師」，指的是香港教協反中亂港成員；而該組織曾為支聯會核心成員，後者從成立之初就以顛覆國家政權為目的。美方無理要求釋放這些人，就是與暴力為伍，為違法犯罪站台。文章呼籲美方不要裝聾作啞，應照照鏡子看看自身，從長期存在系統性種族主義，到抗疫失敗漠視民眾生命權，再到武裝干涉他國造成巨大人道主義災難，事實證明所謂「人權教師爺」恰恰是最大的人權踐踏者，直指美方偽善的「人權劇本」把戲該收場。