政府目標2035年碳排放減半　林正財盼北部都會區結合零碳運輸

近年極端天氣變化引起全球關注，香港亦不能幸免於難。可持續發展委員會主席林正財今日（23日）於電台節目上表示，政府在月初推出了《香港氣候行動藍圖2050》，簡述了在2050年前實現碳中和目標的路線圖，亦訂下中期目標，期望於2035年前將香港碳排放總量從2005年的水平減半。林正財又鼓勵市民在日常生活中減碳，同時又稱港府現時有多項政策幫助減碳，而他亦期望香港的新發展地帶如「北部都會區」結合零碳運輸。

對於政府早前於本年度《施政報告》提出的「北部都會區」願景，林正財建議，此類新發展區應結合零碳運輸，包括步行及單車友善措施，以構建「碳中和」社區的典範。

而對於港府的減碳計劃，林正財表示，可持續發展委員會早於2019年亦曾就香港長遠減碳策略進行公眾諮詢。在委員會考慮收集到的意見後，於2020年5月向政府建議香港應在2050年或之前逐步邁向淨零碳排放。而政府亦於月初推出了《香港氣候行動藍圖2050》，講述香港在2050年前實現碳中和目標的路線圖，又訂下了中期目標，期望可於2035年前將香港碳排放總量從2005年的水平減半。

林正財又稱，未來香港需要朝減碳邁進，而發電佔香港碳排放約3分之2，但因香港難有天然條件幫助零碳能源發電，或要探討從其他地方輸入零碳能源、參與境外有關低碳及零碳能源的開發和投資項目，而這些都將無可避免地增加電力的成本。林正財鼓勵香港市民減少碳足迹，在衣食住行上積極減碳，例如慳電、採用較節能的電器和養成良好省電習慣等。

至於源頭減廢，林正財則指可持續發展委員會已開展「管制即棄塑膠」公眾參與活動，管制即棄塑膠有助減少製造和棄置塑膠所產生的溫室氣體。