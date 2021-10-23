確保學生理想學習環境　楊潤雄稱學校做不到或需退場

教育局局長楊潤雄出席電台節目時稱，近年適齡學童減少，以及過去兩年受社會事件和疫情影響，加上生育率低，相信幾年後入學人數將更少。政府首要確保學生有理想的學習環境，包括學校人數是否足以做到選科、分班和舉辦群體活動。若有學校做不到或需要退場，或者和其他學校整合。

他指局方會以學生利益行先，若教師職位因而減少，政府會檢視他們能否出任其他職位，或在他們離開學界後提供幫助，會有不同處理方法。政府要考慮資源分配問題，平衡取捨，盡量為學生提供穩定的學習環境，亦令教師能夠安心工作。

至於政府會否安排公營學校老師宣誓擁護基本法和效忠特區政府，楊指公職人員宣誓工作會逐步推展，會研究公營學校老師是否有需要宣誓和落實形式，亦會考慮學校社工和言語治療師等其他職位，是否需要宣誓。

另外，2022/23學年起，所有資助中小學的新入職教學人員，均須通過《基本法》測試，楊潤雄指有關基本法教育和國民教育內容已經融入不同學科中，希望資助學校老師通過和公務員招聘一樣水平的基本法測試。他亦考慮日後跟隨公務員事務局的做法，把《港區國安法》納入考核範圍。

楊又講到，教育局正總結處理個案經驗，整理《香港教育專業守則》，作爲負責教師註冊的機構，當局會用以往個案和法例為基礎，清晰列出教師註冊資格和相關事例，幫助業界和社會了解教師水平要求，重建學校和老師信心。

他又透露，全港有200間學校符合師生接種新冠疫苗要求，申請全日復課，當中四分三學校是個別級別全日復課。政府專家正研究降低不同疫苗接種年齡，希望學校和社會都盡快回復正常運作。