海外醫生修例設特別註冊委員會　陳肇始擬加入業外委員

立法會日前通過修例《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，增設「特別註冊」免試引入海外醫生。食物及衞生局局長陳肇始今日(23日)表示，月內會訂出特別註冊委員會名單，進一步指出委員會將由10人組成，當中6人屬醫學界人士，餘下4人由特首委任。政府傾向加入業外委員，欲以用家角度作出平衡。

陳肇始出席電台節目時稱，法例通過後會開展多方面工作，包括盡快成立特別註冊委員會及在海外宣傳。在設立委員會方面，她指10個席位中有6人屬於醫學界人士，包括醫院管理局行政總裁、衞生署署長、醫務委員會主席、醫學專科學院主席、香港大學醫學院院長、中文大學醫學院院長。餘下4名由特首委任的人士，當中有3人是醫務委員會成員，政府同時傾向考慮醫委會內的業外委員。

陳表示，委員會將檢視相關海外大學的課程是否與本港相若，有關知識及臨床部分是否理想等，再決定認可醫學院的名單。她強調不單只看大學排名，海外大學的水平須與本港醫學院一致。至於認可醫學院的數量，她形容不會「限定一個數」，留待委員會決定。早前建議不多於100間，她解釋是為了免去委員會花長時間去審視，因而參考新加坡做法。

陳肇始續稱，根據以往海外宣傳經驗，放寬引入海外醫生的門檻受年輕醫生及醫學生歡迎，但實際吸引到多少名海外醫生，目前無法「實在去講一個數目」。醫管局和衞生署分別有600多個和49個空缺，可以吸納到海外醫生。

對於社會有意見批評，修例破壞了考試制度，陳不同意，認為考試不是評核醫生質素的唯一方法，而海外醫生來港後最少需工作5年才可註冊，相信期間亦有在職評核。