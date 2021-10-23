無智能手機掃「安心出行」涉歧視　朱敏健指屬差別待遇

近日港府規定11月1日起，進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」，而醫院管理局亦跟隨。對於有市民指或因手機較舊等原因，無法使用「安心出行」，擔心無法到醫院覆診，認為政府歧視窮人。食物及衞生局局長陳肇始表示會研究執行細節，強調措施有助加強防疫工作。而平等機會委員會主席朱敏健則認為，該措施屬差別待遇，但非歧視法例受管制的範圍。

因應政府規定下月起要使用「安心出行」出入政府場所、醫院。有市民表示手機仍是2G或3G，需要持續到醫院進行覆診，惟仍未年滿65歲，屬於豁免範圍之外，擔心無法進入醫院，質疑相關做法屬於「數碼歧視」；亦有無家者稱沒有智能電話，憂慮想使用避暑避寒中心或到體育館洗澡亦有困難。

陳肇始表示，新措施將會豁免12歲以下的小童及65歲或以上長者，實際運作具一定彈性，強調措施有助加強防疫工作，並會研究執行細節。

而朱敏健認為，新措施屬差別待遇，亦非歧視的法例受管制的範圍，建議市民以常理心去看待。由於部分人未持有智能電話，政府「一定要給他們一條路走」。