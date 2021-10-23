油尖反黑組搗尖沙咀無牌吧　拘捕9人

油尖警區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日（23日）早上約8時20分展開行動，突擊搜查尖沙咀漆咸道南115號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕一名22歲姓譚本地男負責人涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方將檢控該名負責人。

另外，單位內7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎15至45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方共檢獲約20罐啤酒，總值約200港元。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。