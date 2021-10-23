工會斥港鐵側重物業發展　北部都會區宜引入外來競爭

政府在本年度施政報告中強調「基建先行」，並計劃在「北部都會區發展策略」下新規劃五條新鐵路，惟港鐵超支、延期已成常態，有工會今日﹙23日﹚舉行記者會，斥港鐵「不務正業」，物業發展優於鐵路本業，並提出多項改革建議，包括引入外來競爭，打破壟斷；政府重新為票價把關；重啟被否決的鐵路方案，又指希望政府日後成立的鐵路署能加強監督規劃、參與港鐵決策等。

該工會指，自2007年兩鐵合併後，港鐵公司一直在本港鐵路市場處於壟斷地位，在政府政策傾斜下，港鐵公司以「鐵路加物業」模式染指物業市場並取得大量盈利，但是在鐵路票務上卻年年加價，隱然形成「港鐵霸權」，並成為市民三大民生大山之一。

香港鐵路專業人員協會主席張年生表示，要打破港鐵公司獨大的格局，就必須打破既有狀況，而引入競爭亦可為本港鐵路帶來新技術，例如膠輪系統、單軌鐵路系統等，更能符合政府不同的規劃及服務需要。他又指，香港是全世界少數鐵路項目能獲利的地區，可透過引入第三方投資者等方式，促成良性競爭，令工程在質素、監管、以至鐵路管理上有所提升，

對於港鐵票價「只加不減」、歷史因素遺留下的「短貴長平」問題，議員陸頌雄建議，政府重新為鐵路票價把關，短期可改革「可加可減機制」，加入盈利扣減元素；亦可為日後開放市場，不同鐵路系統的票價訂立規範。針對港鐵票價問題，該工會建議新的計算方程式，於現時的基準方程式下，增加第二部分「盈利扣減元素」，計算港鐵於本港未計利息、稅項、折舊等盈利。

陸又指，日後政府所成立的鐵路署需要加強監督鐵路規劃、建造及規管鐵路安全工作，建議未來新增的鐵路署署長也應參與港鐵決策，加人港鐵公司董事局作為官方代表，亦直接參與各項鐵路規劃，監管進度，並就超支、延誤事件及工程進度等向運輸及房屋局局長匯報，避免過去鐵路項目大幅超支及延期再出現。

該會會長吳秋北則提議，政府可將過去被港鐵公司認為技術、財政不可行的項目，作為開放鐵路市場的起步點，藉此重啟該些有利公眾的交通項目，並讓有興趣的海内外鐵路企業提交建議，當中例如北港島線、荃屯鐵路升級版的新界南線、東九龍線及啟德輕軌等，令城市設計及規劃可以人為本，真正落實基建先行，打破鐵路壟斷。