傳港府強制使用安心出行措施鋪路通關　議員認為幫助不大

新冠肺炎疫情肆虐已久，港人期望可盡早與內地達成免檢疫通關。近日有傳港府正極力爭取於今年12月之前開展首階段通關，而近日宣布出入政府設施時，須強制使用「安心出行」正是為通關作「鋪路」，以令市民習慣使用「安心出行」，方便日後通關。對此，有議員認為雖然政府的相關措施是為了幫助通關，但未必能因此而成功，對旅遊業而言幫助不大，因香港的防疫政策與內地並非完全一致，坦言「內地可以做到全民檢測，而香港不行」，認為目前最重要是讓內地對香港的外防研判有信心，才有望成功達成通關。

日前有消息傳出，粵港兩地免檢疫通關或須延遲，直至明年2月北京冬奧運動會舉辦後，即明年3月廣東當局才打算與香港正式落實通關，這是由於本港的輸入個案比例仍高於內地，惟內地當局對北京冬奧非常著重，不容閃失。近日再有傳指，港府正打算採取一系列措施，以爭取通關日期可提早至今年12月，而階段通關人數或會有限額，民眾來往兩地的急切性等因素亦會被納入考慮。為了早日通關，有傳港府將盡力根據內地專家提出的檢疫要求，作為參考的藍本，不過最終或許仍需要內地對港府作出讓步，才可望成功通關。

對於有傳強制使用「安心出行」出入政府設施，是港府為了通關而「鋪路」，議員姚思榮認為，雖然政府此舉對通關有少許幫助，但或未能成功藉此促成通關，對旅遊業亦幫助不大。姚指出近期「安心出行」有慢慢普及化，但目前政府的防疫安排仍未有與內地完全一致，他舉例指內地和澳門在疫情發生後，都能夠進行全民檢測，香港則不能，認為港府在檢疫流程及標準方面仍與內地有差距。他認為與內地通關方面，最重要的是讓內地對於香港的外防研判有信心，因香港仍有外地輸入個案，是否能夠釋除疑慮仍有待觀察，而屆時「安心出行」與內地的健康碼要如何對接亦需研究。

政府近日公布，由下月起進入政府大樓和辦公室前，必須使用「安心出行」手機應用程式，僅12歲以下和65歲或以上的人士可獲豁免，但需接受嚴謹身份核實；而醫院管理局亦公布，下月起進入公立醫院須使用「安心出行」手機應用程式。