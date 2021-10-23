今增6宗輸入病例 患者均已接種疫苗 其中5人帶變種病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)新增6宗輸入個案，涉及5男1女，年齡介乎30至69歲，他們分別由蒙古、烏克蘭、印尼、英國及法國等抵港，均已接種2劑新冠疫苗。截至現時，本港個案累計至12,320宗。

新增個案中有5宗涉及變異病毒株，餘下1宗檢測結果待定。個案中有4人由A組指明地區(高風險)抵港，另外2人則由B組指明地區(中風險)抵埗。其中，1名48歲男子(個案編號：12321)為1名船員，自本周二(19日)從烏克蘭經荷蘭，乘搭航班KL819抵港，是前日(21日)1宗輸入病例(個案編號：12315)的密切接觸者，病人於竹篙灣檢疫中心確診。

另有1名35歲男患者(個案編號：12320)是早前3宗確診輸入病例(個案12307、12312和12314)的密切接觸者，患者於公立醫院陪伴個案12307期間中招；其餘4人則在檢疫期間確診，其中1人在指定檢疫設施(竹篙灣檢疫中心)確診。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人(個案編號：12278、12281、12284、12290)出院，至今共有12,016人康復出院；現時共有49名患者，分別於10間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。目前公立醫院已啟用581間負壓病房，合共1,065張負壓病床。