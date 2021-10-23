醫生籲渣馬跑手今晚早休息　明日開跑宜「識放識收」

渣打香港馬拉松開跑前夕，選手們或許如火如荼地準備賽事，家庭醫生關嘉美提醒跑手，今晚（23日）需特別注意飲食及提早休息，明早(24日)則注意安全，宜「識放識收」。

馬拉松於明日（24日）清早舉行，關嘉美表示今日應避免外出運動，可留在家中伸展拉筋。飲食方面，關嘉美建議跑手在傍晚5時至6時進食晚餐，並且盡量食用較易消化的飯菜，例如雞胸肉及節瓜等，避免飲用酒精飲品。她呼籲跑手在約晚上9時睡覺，並指睡前不要飲水，以防睡眠間上廁所，避免影響睡眠質素。而在明早睡醒後應採用「醣原負荷法 (Carbo-Loading)」，即增加攝取碳水化合物，例如多吃麵包、香蕉，亦可適量吃點朱古力，有助提升賽事期間的表現。

關嘉美又提醒，比賽期間也要注意安全，時刻與其他跑手保持一定距離，除了避免被撞倒等意外發生外，更能減低感染新冠肺炎的風險。至於跑步期間應否戴上口罩，關嘉美認為跑手需在比賽表現及個人衞生作取捨，因為戴口罩跑步難免影響呼吸，或有損比賽表現，並且建議可多預備1至2個口罩，在賽事完結後或有需要時替換。她強調，比賽間最忌「識放卻不識收」，即運動期間應有適當的休息，並且補充能量，尤其經過補給站的時候，可吃點香蕉及補充水分。當出現呼吸不暢順的時候，應立刻休息，有需要可尋求工作人員的協助。