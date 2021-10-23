中大善衡書院學生會幹事會總辭　拒註冊斥校方脅迫就範

再有學生組織總辭，香港中文大學繼早前的聯合書院學生會幹事會宣布解散，善衡書院學生會幹事會內閣「翎善」昨晚(22日)亦發表聲明，宣布全體成員即日請辭，並刪除所有貼文。「翎善」表示，校方以打擊中大學生會的同一手段脅迫書院學生會就範求存，經仔細衡量後，決定全體成員請辭。

善衡書院學生會幹事會「翎善」表示，有數十年歷史的中大學生會早前宣布解散，多年來中大學生會為同學、學校乃至社會鞠躬盡瘁，然卻遭受校方打壓，對此深表惋惜。翎善指，校方事後打壓更甚，以同樣手段脅迫一眾以服務同學、關心社會為首要使命的書院學生會就範求存，經仔細衡量後，決定全體成員即日請辭。

翎善指，歷經9屆的善衡書院學生會幹事會一直以院政、時政及校政為基礎默默耕耘，他們在此感謝一眾前人的努力，亦就未能繼續服務學生向每位「善衡人」致歉。

中大校方今年2月底與學生會「割席」，並要求學生會註冊成為社團或公司，自行承擔法律責任。中大學生會本月初宣布解散，聯合書院學生會幹事會其後本月18日同告解散，連同上述的善衡書院學生會幹事會內閣「翎善」，中大至今已有3個學生組織宣布解散。