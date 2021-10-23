被控4項藐視法庭　許智峯稱無任何愧疚

正流亡海外的前議員許智峯，現正流亡澳洲。他今日(23日)表示，昨天收到香港警方電郵，指律政司對其作出4項刑事藐視法庭的指控，邀請2022年1月到高等法院應訊，又稱自己無任何愧疚。律政司方面則指由於案件的司法程序尚在進行，不會評論相關案件的內容。

許智峯在社交網站發文指，昨天收到香港警方的電郵，指律政司對他作出4項刑事藐視法庭的指控，邀請他於2022年1月31日到高等法院應訊。在4項指控中，3宗牽涉他於離港前的案件，共9條控罪，涉及違反保釋條件及缺席法庭聆訊。至於另一宗指控，則涉及提供錯誤或誤導資訊，讓警方認為他會在出訪丹麥後回到香港受審。

許智峯續指「藐視香港的不義的法庭」，是他對香港法庭及整個司法體系所持的態度，又指「對於藐視不義的法庭，我只有控訴，無任何愧疚。」

就有關言論，律政司稱，對於有人在香港干犯不同罪行遭檢控後，向法庭虛構理由藉此棄保潛逃，再肆意攻擊香港的司法制度，律政司必須駁斥這些毫無事實根據的言論，並會適當地處理相關行為。又指特區政府已多次強調，必定會追究所有逃犯的刑事責任，執法機關會依法循不同途徑追查逃犯的下落，將其緝拿歸案，以彰顯公義。