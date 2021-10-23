科技嘉年華今開幕　免費穿梭巴一連9天往返科學園至大學站

創新科技署將於今日(23日)至本月31日，一連9天舉行「創新科技嘉年華2021」，市民可在香港科學園內參與各項多姿多彩的互動及教育活動，包括本地大學研發中心的發明及研究成果展覽，同時可參與網上創科工作坊及講座嘉年華舉行期間。期間將有免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站；逢周六、日更會在港鐵九龍塘站及金鐘站，提供免費穿梭巴士，方便市民往返會場。

今年的「創新科技嘉年華2021」主題為「創新成就未來」，會於科學園舉行「創新發明及科研成果展覽」，期間有逾50個本地大學、研發中心、專業團體，以及政府部門等不同界別團體，於30多個攤位展示各種科創科成果，市民可親身感受「香港製造」的科技成就及創意。早前已披露多項頭炮展品，包括由2名中學生研發、可及早提醒患者病發的「哮喘偵測器」；能為視障人士探路的視障人士傳感器融合技術「Robo-9」等。

今日的開幕禮主禮嘉賓包括財政司司長陳茂波、創新及科技局局長薛永恒、創新科技署署長潘婷婷、議員葛珮帆等。其中，陳茂波致詞時表示，現時香港發展創新科技具備有「天時、地利、人和」的條件，天時是能夠配合國家發展強調的以內循環為主體，促進內循環必須創新、科技自強；地利是早前施政報告提及，「南金融、北創科」的「雙重心布局」，而新經濟引擎是創新科技，將重點布置在「北部都會區」；人和則是得到國家的支持、配合，大力推動本港創新科技發展。

他又呼籲出席活動的創新科技行業人士，一同推動香港創科發展，為本港經濟帶來強勁的新引擎，提供更多、更好的就業機會予年輕人，亦為市民提供優質的生活。一眾主禮嘉賓於開幕儀式後，到會場內多個攤位參觀，包括香港生產力促進局的智能雞蛋仔製作系統、香港科技園公司的模擬飛行訓練等。