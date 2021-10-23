野豬肆闖山頂豪宅區　一家大細橫行覓食　東網一周接3宗投訴

本港各區頻頻有野豬出沒，港島山頂豪宅區近期亦遭殃。東網過去1周內先後接獲3宗投訴指，在清晨及傍晚時分經常發現附近有野豬出沒，牠們一家大細覓食時翻倒垃圾桶，又肆無忌大在馬路橫行，極度滋擾市民及行山客，促漁護署正視問題。就漁護署早曾承認，現有措施未能有效控制野豬數量，有議員批評漁護署辦事不力。

綜合讀者投訴指，該群野豬為2頭成年野豬，以及2頭幼豬，通常在早上約6時，以及下午3至5時，於山頂普樂道、種植道、施勳道及賓吉道一帶出沒。牠們覓食時會翻摷垃圾桶，且把垃圾袋咬破，令垃圾遍布滿地；牠們亦毫不懼怕人類，甚至有車輛駛近時，仍依舊在馬路上徐徐走過。

有投訴人形容，「野豬一家大細在光天化日下出沒」如同無王管，直斥漁護署處理野豬的政策失敗，2017年起停止狩獵野豬導致數量急增。野豬肆虐不但影響區內衞生，更構成直接滋擾，外出擔心個人安危之餘，放狗散步亦憂愛犬與野豬衝突。

就政府以往估算，全港郊野地區有逾3,300頭野豬棲息。漁護署日前承認，數月野豬出沒的次數有加劇趨勢，現行措施未能有效遏止野豬繁殖。對於現行做法是在野豬滋擾黑點發現野豬時，一般會其捕捉並遷至郊野或絕育，署方表示正考慮將野豬直接人道毀滅；同時考慮加強執法，針對非法餵飼而加重罰則。

議員葛珮帆指野豬有攻擊性，但市民罔顧危險進行餵飼，令野豬經常於市區出沒。她指過後收到市民反映，該野豬在襲擊人類後，仍如常在附近一帶出沒，令街坊人心惶惶。漁護署稱有派人捕捉野豬，但未能發現行蹤。她批評漁護署未認真處理，「街坊日日都見到，又會只有漁護署見不到？」