明日大嶼填海研究已開展　關注組促公開披露前期資料

「明日大嶼」填海計劃的相關研究已於6月開展，政府亦已為此正招標進行工地勘探工程。坪洲填海關注組日前向立法會提交意見書，要求當局公開披露上述填海前期研究的資料，增加透明度。另外，就政府提出動用公帑收回私人擁有的濕地和魚塘以保育濕地，關注組要求當局作出具體的說明，並承諾濕地會作為自然環境保育之用，否則憂心用公帑收回的濕地﹑魚塘最終淪為住宅樓盤對面的康樂設施。立法會發展事務委員會政策簡報會，將於下周一(25日)將就此作討論。

關注組指出，曾去信土木工程拓展署轄下的可持續大嶼辦事處，要求提供目前理應已整體完成的資料，例如早年就多個填海選址對海事安全的初步分析及海事處等部門意見，但遭辦事處回覆指，該等資料主要作內部討論和初步分析，以及為其後進行的詳細規劃及工程研究界定範圍而拒絕提供資料，故是次提交意見書要求當局盡快公開上述資料，釋除公眾疑慮。

至於保育濕地方面，關注組稱市民對當局「收地是為了加強保育濕地」的說法疑中留情，不會原則上反對，但要求當局作出更具體的說明及承諾，確保濕地的用途。