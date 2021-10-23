垃圾徵費推行在即 有回收商指仍收到約10%垃圾

立法會早前通過《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》，政府將提供18個月的適應期，在正式落實垃圾徵費後，市民必須購買指定垃圾袋以棄置垃圾。有成立2年的紙包飲品回收商表示，現時每日可回收約3噸紙包飲品，認為市民回收意識近年有所提高，但當中仍有約10%屬垃圾，包括未有潔淨紙盒，以及未有去除膠飲管，呼籲市民回收時多加留意。

紙包飲品盒回收漿廠「Mil Mill喵坊」董事葉文琪昨日(22日)在社交網站Facebook上載1張圖片，並撰文指近日收到1袋回收物品，但打開後發現全是垃圾，未能作分類回收。他向東網表示不排除是屬誤會，因「回收物」以黑色袋盛載，或是將垃圾混淆，他亦提醒市民回收物可以使用其他顏色的膠袋，如透明袋便可一目了然，避免誤將垃圾送至回收。

都市固體廢物徵費的計劃拖足16年，立法會8月時三讀通過《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》。日後落實垃圾徵費後，市民必須購買指定垃圾袋以棄置垃圾，若以3人住戶計，料每月至少要付逾30港元，而綜援人士可獲每月10港元補貼。