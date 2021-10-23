天文台今錄最低18.3°C　成近27年最凍霜降　明早渣馬最低19°C

雖然市民或認為秋意剛漸濃，但今日(23日)卻已踏入廿四節氣的「霜降」，即秋季的最後一個節氣。天文台在今日清晨6時至7時期間，錄得市區最低溫度為攝氏18.3度，成1994年以來的最凍「霜降」，亦是天文台有紀錄以來第5冷的「霜降」。天文台預料明早(24日)稍涼及有一兩陣微雨，最低氣溫約攝氏19度；下午回升最高約攝氏25度。

天文台今早於尖沙咀總部最低錄得18.3度。根據天文台資料顯示，最凍的「霜降」紀錄是1981年的攝氏14.9度，而今年是繼1888年及1919年的「霜降」錄得攝氏18.1度後，位列第5冷。天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，本港今日大致多雲，晚上有一兩陣微雨；吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁；最低氣溫約為攝氏18度，最高攝氏23度。

另外，明早將舉行渣打香港馬拉松，天文台預測明早稍涼及有一兩陣微雨，市區最低氣溫約攝氏19度；下午部分時間有陽光，市區最高氣溫約攝氏25度；大致多雲，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。

天文台又預料，東北季候風會在未來兩三日逐漸緩和，廣東沿岸地區氣溫回升，天色好轉，下周一(25日)大致天晴，市區氣溫介乎攝氏21至26度。不過，一個低壓區預料下周初至中期為南海中南部帶來不穩定天氣，周二及周三(26及27日)最高氣溫達攝氏27度，並有一兩陣驟雨；而一股季候風補充會在下周後期影響華南。