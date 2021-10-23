裕民坊今明辦無煙宣傳活動　幫女性認清煙草禍害

立法會本周四(21日)通過全面禁售加熱煙、電子煙等另類吸煙產品的修例草案。由香港吸煙與健康委員會舉辦，針對女性吸煙的社區宣傳活動「無煙‧全城最靚」，於今明兩天(23至24日)在觀塘裕民坊舉行，並透過無煙資訊展覽、多媒體互動遊戲、健康檢查等活動，向市民講解吸煙產品對女性的禍害、澄清針對女性相關的吸煙與戒煙謬誤、並提供戒煙輔導。

委員會主席湯修齊表示，吸煙產品釋放的有害化學物質，例如尼古丁及一氧化碳能令血管收縮及令血液的含氧量下降，容易形成皺紋。他指，吸煙更會提高女性相關疾病和問題的風險，例如損害生育能力、影響孕婦及胎兒健康、增加患上肺癌、子宮頸癌、乳癌等疾病的風險。

然而，不少吸煙女性誤以為吸煙作為紓解壓力的方法，亦有吸煙者以為在廚房、廁所等地方吸煙，可減低二手煙對家人的影響。委員會指出，吸煙者對尼古丁產生依賴後會令情緒反覆無常，更易焦躁不安；煙霧中的有害物質可殘留在物件表面長達數月，即使開風扇或開窗亦無法消除，損害家人健康。

委員會提醒，加熱煙及電子煙等新型吸煙產品同樣損害健康，切勿嘗試，又指新型吸煙產品的設計精美、口味五花八門，近年吸引不少女性及青少年誤墮吸煙上癮的陷阱。委員會指，大眾須多加警惕，切勿誤信煙草宣傳，更應利用認可及適當的方法戒除所有吸煙習慣，才能保持身體健康。