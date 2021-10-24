后海灣將設3個濕地保育公園　環團倡設整體管理計劃

《施政報告》宣布政府將收回后海灣一帶2000公頃濕地建立三個濕地保育公園，分別位於蠔殼圍、三寶樹和南生圍。環保團體世界自然基金會香港分會WWF歡迎建議，惟擔心政府最終會以土地交還方式收地，對后海灣濕地生態系統的生態完整性造成不利影響，促請政府盡快交代收地方式以及詳情，為濕地保育公園制定整體保育策略和管理計劃。政策創新與統籌辦事處回覆指，北部都會區發展策略是一個概念性的策略規劃，有關濕地保育公園的收地安排及賠償仍有待確立。

濕地的生境繁多，生態價值高，不單是禽鳥的棲息地，更有助淨化過濾水道一帶的水質、減少水浸危險，並為漁業帶來經濟效益。《施政報告》提出濕地保育政策，建議在北部都會區設立三個濕地保育公園。世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強歡迎建議，但認為政府應釐清是用何種方式收地。以蠔殼圍為例，整體面積佔地300公頃，當中180公頃屬私人地，面積屬三個建議保育的濕地中佔地最少，但仍有至少2000個業權，收回全部土地存有一定難度。

劉兆強說，若以土地交還方式收地，即是一種被動方式，土地持有者可以根據自己的意願交出土地，一旦出現有人不願交出土地，「收啲唔收啲」，這會對后海灣濕地生態系統的生態完整性造成不利影響，而基礎設施可能分割當前濕地無縫景觀及破壞后海灣濕地生態系統的生態完整性，促請政府盡快交代收地方式詳情。

另外，如何規劃濕地發展分布也是外界關注焦點，劉說，目前三個擬發展的濕地公園範圍魚塘所養的淡水魚佔本地淡水魚市場多達95%，濕地對支援漁業發展，以及保育禽鳥棲息地尤其重要，而根據各濕地的特性，北面的濕地水源直接為淡水，適合設水塘飼養多種淡水魚，以及為喜愛淡水魚的白臉琵鷺及鸕鶿提供覓食的棲息地。而南面如南生圍水質為酸性、加上現已設有水閘與后海灣保持潮間帶連接，發展作基圍更為適合。WWF建議，政府對應當前區內各種片碎保育措施和管理目標，應為濕地保育公園制定整體保育策略和管理計劃。

三寶樹漁民陳先生在此經營魚塘已45年，共租借3個佔地2公頃的魚塘，養殖烏頭、鯇魚等淡水魚，一年產量最多可達2.2萬條烏頭。他也歡迎政府收回魚塘作保育的建議，但希望能參與濕地保育公園的未來管理，繼續經營魚塘維持生活。

政策創新與統籌辦事處回覆指出，《北部都會區發展策略》是一個概念性的策略規劃，因此，就推行這個概念性規劃而需徵收土地的確實位置，以及收地可能涉及的財政支出，相關詳情仍有待確立。 政府仍須經環境局進行相關研究，敲定建立濕地保育公園的範圍以及落實安排、細節及時間表。