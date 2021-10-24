派對房犯禁拘負責人　2客涉用假「安心出行」被捕

觀塘警區重案組及情報組聯同東九龍總區機動部隊，於昨日(23日)晚上展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，期間於成業街19-21號一工業大廈內，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。

行動中，拘捕一名姓陳(34歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他已被扣留調查。另外，派對房間內有9名男顧客及6名女顧客(25至36歲)，警員發現他們未有使用手提電話掃描「安心出行」二維碼，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）於是向他們發出定額罰款通知書。

另外，單位內一名31歲女顧客及一名33歲男顧客懷疑使用虛假的「安心出行」應用程式，涉嫌使用虛假文書被捕，已被扣查。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。