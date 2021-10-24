東方日報A1：強制安心出行 涉歧視窮人

新冠肺炎疫情之下，基層市民惶惶不可終日，如今或再度被政府新防疫措施「玩殘」！近日港府公布新規定，由11月1日起，進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」。新措施涵蓋範圍廣泛，公立醫院、法院大樓、官立學校、警署、圖書館、體育館等亦包含在內。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示會研究執行細節，強調措施有助加強防疫。不過，相關措施公布後即引起各界狠批，有學者批評政府此舉有歧視窮人之嫌，基層市民並非一定有智能手機，變相剝削市民使用公共設施的權利；亦有議員擔心新措施是「好心做壞事」；而關注基層的團體認為政府未有全盤考慮便隨即推出，屆時受苦的仍是云云基層。

政府於上周四（21日）公布，下月起出入政府大樓及辦公室處所前必須使用「安心出行」手機應用程式，而12歲以下和65歲或以上人士、殘疾人士，則可獲豁免，但仍需要以「填紙仔」方式登記資料。本報向多個部門查詢新措施下的適用範圍，綜合各部門回覆，日後出入公立醫院、醫管局總部、康文署轄下博物館、圖書館、泳池、體育館、房屋署轄下場地如屋邨辦事處等均須使用「安心出行」。另有多個部門只回覆將按運作需要，估計食環署轄下街市、各區民政事務處、社區會堂等亦會涵蓋。

新措施令一眾沒有智能手機的市民感徬徨。有市民昨指現時並無智能手機，需到醫院覆診，惟仍未年滿65歲，不獲豁免，擔心日後無法進入醫院，質疑相關做法屬「數碼歧視」；亦有無家者稱沒有智能手機，憂慮日後如使用避暑避寒中心或到體育館洗澡亦有困難。對此說法，陳肇始表示實際運作具一定彈性，強調措施有助加強防疫工作，並會研究執行細節。至於歧視窮人問題，平等機會委員會主席朱敏健則稱新措施屬差別待遇，並非歧視法例受管制的範圍，建議市民以常理心去看待。

不過，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，不屬豁免範圍的12至18歲青少年大多未有智能手機，尤其一些基層家庭在疫情期間已需要利用父母的智能手機作網上學習，根本難以負擔一人一部手機，新措施變相有歧視窮人之嫌，甚至剝削他們使用政府公共設施的權利，認為措施推行極為倉卒。

社區組織協會副主任施麗珊批評，政府理應於政策公布前「一早諗好晒」，而非在不清不楚的情況下公布，「到時咪市民、我哋（社福團體）煩囉。」，加上新措施即將於下月實施，建議如有其他方便基層市民的新安排，當局應盡早公布。議員柯創盛亦擔心，不少未達65歲的長者或不懂使用智能手機，形容政府現時是「好心做壞事」，認為對待特殊情況時可考慮特事特辦。

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