渣馬今天開跑　所有跑手均無確診新冠肺炎

闊別2年的渣打香港馬拉松今日(24日)舉行，1.8萬名跑手今日便上戰場。香港馬拉松大會宣布，所有跑手的新冠病毒檢測均顯示沒有確診。

天文台資料顯示，東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上稍涼及有一兩陣微雨，最低氣溫約攝氏19度。下午部分時間有陽光，最高氣溫約攝氏25度，吹和緩北至東北風。

運輸署表示，由昨日(23日)晚上11時15分起，約230條巴士及40條專線小巴路線會分階段改道、縮短或暫停服務直至道路於今日重開。昨晚11時30分起，港九、新界多處會分階段實施封路及交通改道措施。馬拉松比賽途經的港島會議道、堅拿道東南行線、怡和街東行線、糖街；九龍尖沙咀與亞皆老街的彌敦道北行行車線；介乎尖沙咀與加士居道天橋的彌敦道南行行車線；亞皆老街；新界長青公路；長青隧道及南灣隧道往九龍方向的行車線會封路。

西區海底隧道往港島方向的管道將由今早凌晨12時45分起封閉，並因應賽事進度而重開。運輸署建議西九龍區的駕駛人士使用紅磡海底隧道及東區海底隧道前往港島。