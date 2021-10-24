渣馬成績出爐　半馬男子組三甲由本地跑手包辦

渣打馬拉松賽事選手成績相繼出爐！全馬男子冠軍得主為26歲黃啟樂，他在最後100米反超日本跑手，首次參加全馬就奪冠。他在賽後表示，比賽中段一度覺得疲倦，岀現失速，最後靠意志力「頂住」，又稱2年前因膝蓋受傷，醫生診斷要提早完結運動員生涯，但經訓練後逐步康復，現時目標是跑入奧運，今日算是踏岀第一步。

至於半馬拉松男子組三甲，均由本地跑手包辦，其中冠軍陳家豪與亞軍紀嘉文攜手衝線，時間約為1小時8分55，指是為跑步生涯留下美好回憶。紀嘉文表示與隊友「鬥咗20幾年」，現着重表現和享受比賽多於奪獎，認為今年本地選手變多，因此競爭未有以往激烈。他又指今年在疫情下比賽，各項安排不如以往，笑稱跑了1公里才發現未除下口罩。

半馬女子組方面，冠軍由屈旨盈以1小時20分奪下，亞、季軍分別為瑞典Eillinor Sallander和區穎寧。

另外，男子10公里賽事，由黃子圖勝出，時間為31分27秒。他指今年跑道比往年容易，後半段較多平路，天氣亦比往年好，對今次跑出成績更佳感到滿意。而奪得10公里女子組冠軍的羅映潮，以36分30秒衝線，她表示成績比預期好，她說後半段比較多彎路，西隧上斜時感到緊張，但有事先部署，又指過去在疫情下都保持練習，希望下次可以挑戰全馬。