羅致光指近21萬人申職津　成綜援及長生津後第三大扶貧政策

在職家庭津貼(職津)計劃是支援工時較長但收入較低，而又沒有領取綜合社會保障援助(綜援)的在職住戶。勞工及福利局局長羅致光今日(24日)於網誌指出，在上個財政年度，職津共接獲超過13.5萬宗申請，較2017至18年度改善措施前的「低收入在職津貼」增加超過1倍；而在上月底，職津計劃約有6.18萬個「活躍住戶」，涉及近21萬人，同樣較低津計劃增加超過1倍，以恒常現金福利計算，職津是繼綜援及長者生活津貼後，第三大有效的扶貧政策。

他又指，當局在今年8月份階段加強網上申請服務，早前推出第一期優化的新功能，包括讓申請人經「智方便」獲得電子預填表格，超過80%申請人對此表示滿意，認為新功能方便和省時，而經網上遞交的申請數目在短短兩個月內倍增，佔總申請的百分比，由過往低於10%增加至近25%。

他續稱，職津處稍後將繼續加強電子化服務，包括在今年12月推出第二期新功能，方便申請人撤回已提交的申請、更改已提交的資料，以及提出覆核或上訴申請等。另外，亦會設立網上預約系統，讓市民預約櫃枱服務，少數族裔人士也可透過系統要求在會面時提供翻譯服務，亦會推出網上聊天機械人服務，全天候回覆申請人的查詢。