本港經濟結構持續不平衡　陳茂波：青年組群失業率仍高企

財政司司長陳茂波今(24日)在網誌指，經濟結構不平衡的狀況一直持續。無論經濟發展多好，最重要是市民能更大程度的分享到經濟發展帶來的好處和成果。他又將香港比喻為一棵榕樹，指香港現正朝著「根深葉茂」的方向生長中。其中「一國兩制」是穩定、繁榮的基礎，而香港經濟發展有如一棵茁壯成長中的榕樹，強的產業要發展得更強，例如金融服務業。

陳茂波指，本港就業市場情況進一步改善，上周公布最新7至9月的失業率為4.5%，較上一期的4.7%低0.2個百分點，回落到一年半低位。不過，15至24歲的組群，雖然已從去年20.3%的水平回落，但目前仍高企在15%的水平，遠遠高於整體的平均數。

陳續指，本港經濟持續發展，惟把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續。不同行業打工仔所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題。另一邊廂，歐美量化寬鬆及游資過剩，導致全球資產格價持續上升，加上本港的土地供應長年不足，令住宅樓價嚴重脫離一般市民的負擔能力。

陳將香港比喻為一棵榕樹，榕樹「泥裏的根深」，即穩定的環境是繁榮的基礎，「一國兩制」必需全面準確貫徹的實行，香港需要抓緊國家發展所帶來的機遇。要用自身所長、服務國家所需，其實這也是香港向前發展所需。

榕樹「氣根的繁衍」，香港經濟發展有如一棵茁壯成長中的榕樹，強的產業要發展得更強，例如金融服務業，讓傳統支柱產業變成更強壯的主幹。創新科技等的新興產業就如新長的氣根，要夠多和夠健康，只要接著了地面的土壤，就如接通了內地的生產要素和市場需求，便能迅速茁壯成長，為榕樹提供更多的養份和支撐。

他指，就如坊間有人說的「樹大好遮蔭，葉茂好乘涼」，無論經濟發展多好，最重要是市民能更大程度的分享到經濟發展帶來的好處和成果。朝著兩大方向力拚，包括營造經濟蓬勃發展的環境和推動產業多元發展，以及大量增加土地及房屋供應，可逐步改善市民的生活，邁向真正的安居樂業。