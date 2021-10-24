啟鑽苑第一期公屋落成供1018單位　外觀設計融入大磡村元素

香港房屋委員會今日(24日)宣布，位於黃大仙彩虹道鑽石山綜合發展區的啟鑽苑第一期公共租住屋邨最近落成，設有兩座住宅大樓，分別為樓高33層的啟宏閣，和樓高38層的啟雋閣，合共提供1,018個公屋單位，預計可容納2,680個居民，住戶已陸續入伙。

房屋署總建築師朱慧明表示，啟鑽苑及附近興建中的其他資助房屋，採用了階梯式樓宇高度遞變設計，善用土地發展潛質的同時，亦讓建築物錯落有致，與鄰近的樓宇布局保持和諧協調。此外，啟鑽苑第一期的住宅大樓以平行的方式布置，讓樓宇之間形成通風廊，提高空氣自然流通效果。而住宅單位則善用自然採光以及對流通風效率，減少能源損耗，並安裝隔聲鰭片、減音窗，減低鄰近彩虹道及龍翔道的交通噪音。外觀方面，啟鑽苑及啟翔苑住宅大廈外牆色調、行人天橋外牆、廣場中心的雕塑、裝飾等都使融入了昔日大磡村的元素及集體回憶。

配套方面，啟宏閣和啟雋閣的平台內設有商場，地庫設有濕貨街市，沿彩虹道和邨內行人通道旁亦設置街舖，將於今年底至明年中開始陸續啟用，另外也有健體設施、兒童遊樂場、園境和綠化設施等。啟鑽苑亦毗鄰鑽石山港鐵站，並有多條公共巴士及專線小巴。

房委會表示，鑽石山綜合發展區前身為大磡村，是近年市區較罕有的大型綜合發展項目，當中包括啟鑽苑第一期的公共租住屋邨、啟鑽苑第二期的綠表置居計劃和啟翔苑的居者有其屋計劃。綜合發展區內亦會提供活水公園、文化園境大道、公共運輸交匯處及宗教設施等。