港鐵金鐘站新扶手電梯今啟用　自然透光天窗設計乘客大讚

港鐵今日(24日)開放金鐘站未來東鐵綫月台層的新扶手電梯，連接港島綫及荃灣綫的月台，有職員及路牌展示，現場秩序良好，乘客們使用新電梯都表示滿意，稱讚新自然透光天窗設計，指原有扶手電梯因密封關係觀景較差，新扶手電梯則有陽光照射。至於原有的2組扶手電梯則會暫時停用。

居於南區的龔女士今日帶同兒子乘港鐵到銅鑼灣，到月台時乘搭新扶手電梯，她直言原有扶手電梯因密封關係觀景較差，「冇嘢睇」，而新扶手電梯則「好光猛、有太陽」。以往不少港鐵新設施啟用都會被批指示不清，她指今次指示算清晰，字體夠大，亦有職員指示，故此感到滿意。

因應東鐵綫過海段延誤至明年6月至7月通車，東鐵綫將由紅磡站延伸至港島，途經會展站，並以金鐘站為新的終點站。南港島綫乘客今日起到金鐘站後，需先經未來東鐵綫月台層(即L5層)，才能轉乘另一組跨越兩層的電梯，抵達荃灣綫往荃灣方向及港島綫往堅尼地城方向的月台層(L3層)，乘客使用新扶手梯時，可看到部分懸掛在金鐘站中庭的新車站藝術品。