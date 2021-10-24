渣馬主辦方派樽裝水衍生廢膠　環保團體冀往後安排水站

闊別2年的渣打香港馬拉松今早(24日)舉行，是首個在新冠肺炎疫情下舉辦的公眾盛事，有超過1.5萬名跑手參加。馬拉松路線沿途有不少補給站，期間會產生大量膠樽、紙杯等垃圾，有協助主辦單位回收垃圾的環保團體表示，今年渣馬規模較小，故回收量亦相對較少，但膠樽仍是最大類的回收品，建議往後安排水站讓跑手自行斟水。

環保團體長春社今年受渣馬主辦單位所托，在賽事終點維多利亞公園硬地足球場一帶設置9個回收站，回收膠樽、鋁罐、紙包飲品、蕉皮等，今年大會向完賽跑手派發口罩，口罩有獨立膠袋包裝，同樣可在回收站回收。

長春社項目經理王詠琹表示，今年因應跑手人數遞減，回收站亦由上一屆的24個縮減至9個，回收量亦相應減少。她指今年接收最多為膠樽，因賽事完結後，大會會向每人派發樽裝水，她指非疫情時候較小型的馬拉松項目可安排水站讓跑手自行斟水，但因大型項目會生混亂，加上現時因應疫情，理解主辦單位實在難以在衞生與環保上取得平衡，今年只能做好回收工作。