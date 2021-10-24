多名跑手穿「香港加油」衣服被指不合規　須即場更換才能參賽

跑界盛事渣打馬拉松今早(24日)舉行，亦是《港區國安法》實施後首場渣馬，主辦方早前已強調運動不應加入政治元素，要求跑手在服飾上「有所限制」。惟今日仍有多名跑手穿着印有「香港加油」、「香港」字句的上衣，被大會人員指不合規矩，要更換才能參賽，另亦有跑手需要用膠布覆蓋相關的紋身。

被問到今早有跑手因衣着被拒賽，公務員事務局局長聶德權在完賽後只稱大會安排的比賽，希望所有參加人遵從大會安排，令體育賽事可順利進行。渣馬籌備委員會主席高威林則表示，渣馬為體育盛事，不希望與任何政治元素扯上關係，亦未有對服飾懷疑違規過案任何統計。

參加10公里賽事的梁小姐指，香港加油四字為普通口號，不認為應把運動與政治掛鈎，她指渣馬為全民參與盛事，香港加油便是平白地叫參與的跑手打氣，與奧運一樣，為何奧運時喊「香港加油」沒問題，現時便有問題，不解為何大會不讓跑水參賽。參與全馬的K先生則指，現時政治環境敏感，「無辦法，有得跑算係咁」，「最梗要人安全」。參與全馬的蕭先生表示，運動不適合涉及訴求，認為作為跑手，如果想享受跑步過程，認為應跟隨大會規定。

香港田徑總會早前對跑手穿着穿上「香港加油」的衣服表態「彈出彈入」，先指「含意沒問題」，最後又澄清強烈譴責任何人利用渣馬作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台。