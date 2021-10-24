調查指僅25%人打疫苗前檢測心臟健康　部分揭有心臟衰竭

接種新冠肺炎疫苗後出現的副作用情況一直引起社會關注，香港心臟衰竭學會調查發現，52%受訪者擔心打針會影響心臟健康，僅25%人會在接種前接受心臟檢查或諮詢醫生意見，當中的20%人因而被發現有心臟健康問題。該學會呼籲市民了解心臟衰竭症狀，以減低入院及死亡風險。

香港心臟衰竭學會早前委託調查機構，在8月13日至22日於網上向616名18至70歲或以上市民進行訪問，了解他們對接種疫苗及心臟衰竭的認知。調查結果發現，76%人已接種或已預約接種新冠疫苗，當中僅25%人會在接種前接受心臟檢查或諮詢醫生意見。在所有受訪者當中，有4%人因而被發現有心臟健康問題。

至於對心臟衰竭的認知方面，多達96%人對心臟衰竭有錯誤理解，未能識別心跳急促、呼吸困難、下肢腫脹、食欲不振等均是心臟衰竭的症狀。另外，有49%人在過年一年出現嚴重徵狀，例如心跳急促、呼吸困難等，但80%人沒有求醫。

該會指，雖然心臟衰竭屬慢性病，大多不能完全根治，但現時已有不同的治療選擇，包括藥物治療、利用儀器提供機械性輔助、介入性步驟或外科手術等。藥物治療可透過紓緩病徵，改善臨床狀況，提升生活質素和身體機能、預防入院及改善存活率。有研究顯示綜合藥物治療令病人可多8年免於心血管病死亡或因心臟衰竭住院、更可延長6年壽命。

面對新冠變種病毒隨時來襲，以及冬季即將來臨，香港心臟衰竭學會會長黃加霖呼籲港人，特別是心臟衰竭患者，保持健康生活習慣、患者應按照醫生指示服藥、以及接種新冠肺炎及流感疫苗，及早作出預防。

現年45歲的Allen，今年5月開始出現經常咳嗽、喉嚨痕癢、嘔吐等症狀，進食的分量只有以往的五分之一。他曾行路不到100米就會氣喘，甚至揹住兒子的書包行一條小斜路，已不停喘氣。他曾以為是氣管等問題，輾轉向普通科醫生及中醫求醫但未見好轉。

直至6月病情惡化，有天甚至完全不能進食，故立即到急症室求診。經檢查後，發現他的心臟發大，且心臟肌肉不太活動，轉介至公立醫院心臟專科跟進，最終確診患有擴張性心肌症。他正接受綜合藥物療法，用藥後病情已控制，在上月底其射血指數已回升，至今未有再入院，他亦改善生活習慣，多喝水、少吃偏鹹食物，亦增加運動量。