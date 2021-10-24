警搗龍鼓灘隱蔽大飛存放場　扣4艘大馬力走私快艇

屯門警區上周四(21日)進行反走私及非法入境行動，期間在龍鼓灘稔灣徑近海邊位置，發現一個收藏懷疑走私大飛的場地。經搜查後，警方檢獲4艘共配置14個舷外引擎的快艇，估計市值約400萬港元。

屯門青山分區助理指揮官（行動）金學俊總督察表示，警方連日聯同各執法部門加強打擊相關犯罪活動，在上周四清晨約5時半，警員巡經稔灣徑靠海一帶時，發現該個懷疑走私大飛存放場。現場佔地約8,000呎，距海岸線少於20米，每當潮漲時更相隔不足10米，至於鄰近沙灘位置亦被人故意放置6個貨櫃，用以遮擋視線，加上馬路入口裝有高約3米的車閘，閘口兩邊被高約2米的叢林圍繞，隱蔽性極高，有利犯罪團夥進行非法活動。

警區人員聯同水警西分區採取搜查行動，在場內發現4艘懷疑經非法改裝、相信用作走私和非法入境的大飛，以及六個20呎貨櫃，並揭發其中一個貨櫃放有俗稱「紅油」的工業用油渣，故此亦召來地政處和消防處人員協助。

相關快艇長約15米、闊約4米、高約2米，每艘分別裝有三至四個450匹馬力的舷外引擎，全速開行下估計時速高達50海里，相當於陸上車輛時速逾90公里。另外，整艘快艇塗上黑色漆油，船上又無任何照明裝置，若然在晚間行駛，旁人難以肉眼發現，加上船身以非常堅硬的鋼鐵建構，如果與其他船隻發生碰撞，極大機會造成嚴重破壞，甚至造成船隻沉沒，對海上執法人員和其他船隻構成重大威脅。

金補充，暫時未知快艇是如何被運入上址，不排除是經陸路貨車或從海上駛入，再以其他方式搬運。另外，各快艇的表面均無任何編號，警方會聯絡海事處作全面檢查，確認是否曾作登記。警方重申，將繼續聯同其他執法部門加強海陸行動，打擊一切相關犯罪活動，呼籲市民如發現任何懷疑非法活動和船隻，請即致電報警，警民合作撲滅罪行。