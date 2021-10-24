谷針無極限　5歲以上年內或可打復必泰　孔繁毅：未錄心肌炎個案

新冠疫苗接種計劃推出近半年，惟接種率持續偏低，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今(24日)表示，目前已完成兒童接種復必泰疫苗的第三期研究，發現對變種病毒的保護效力很好，未有出現心肌炎個案，預計將在委員會中，聯同科興疫苗的相關研究結果一併討論，料年內5至11歲兒童可接種復必泰的新冠疫苗，而兩劑疫苗只需要注射成年人正常劑量的三分之一。

他稱，過往本港青少年接種新冠疫苗後出現心肌炎的個案的症狀都很輕微，比例亦較低，而且能夠完全康復，故未來香港若出現Delta變種病毒爆發，亦建議青少年接種第二劑。他又指，目前長者接種疫苗率偏低，建議為方便起見，可讓長者「左流右肺」的形式接種新冠疫苗及流感疫苗。惟他稱，若長者曾中風或一邊活動能力較差則未必適合上述方法。

談及港大噴鼻式新冠疫苗，孔則指預計最快3年才可面世，若將流感及新冠肺炎混合，研究成新款的噴鼻式疫苗則需最快6年時間。